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13 марта 2021, 16:29

Футболисты ЦСКА уступили тульскому "Арсеналу" в чемпионате России

Фото pfc-cska.com
Фото pfc-cska.com

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли тульскому "Арсеналу" с результатом 1:2 в гостевом поединке 22-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине сегодняшнего матча москвичи имели небольшое преимущество, но успеха не добились. Зато хозяева незадолго до перерыва сумели дважды поразить ворота Игоря Акинфеева - на 41-й минуте Владислав Пантелеев реализовал пенальти, а потом Александр Ломовицкий удвоил результат. Во втором тайме армейцы много атаковали, но только на 90-й минуте игры Наир Тикнизян сумел отыграть один мяч. Белорусский полузащитник туляков Валерий Громыко вышел на замену на 88-й минуте и, в течение трех минут получив два предупреждения, был удален с поля.

В Екатеринбурге футболисты местного "Урала" с минимальным перевесом 1:0 одолели гостей из волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Единственный гол на 83-й минуте игры забил Эрик Бикфалви. Белорусский полузащитник волгоградского клуба Иван Маевский провел весь матч. В пяти предыдущих матчах уральцы четыре раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Подмосковные "Химки" одолели на своей арене "Ростов" - 1:0. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец на поле не выходил.

Позже лидер российского первенства "Зенит" примет в Санкт-Петербурге грозненский "Ахмат", а в Москве состоится столичное дерби "Динамо" - "Спартак".

Завтра московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет на своей арене с гостями из "Сочи". В Саранске аутсайдеры турнира футболисты "Тамбова" встретятся с "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович.

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 42 очка (21 матч), ЦСКА - 40 (22), "Спартак" - 38 (21), "Сочи" - 37 (21), "Динамо" - 36 (21). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Уфы".

Бомбардирскую гонку возглавляет Сердар Азмун ("Зенит"), забивший 12 мячей.-0-

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