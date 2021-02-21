Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Кубка России

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко вышли в четвертьфинал Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня московские армейцы победили на своем поле хабаровский СКА со счетом 2:0. В первом тайме отличился Ильзат Ахметов, а после перерыва окончательный результат установил Никола Влашич.

Позже футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, у себя дома сыграют с гостями из "Сочи". Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе на своем поле будет соперничать с "Тамбовом". Футболисты "Ростова" примут грозненский "Ахмат".

Вчера тульский "Арсенал" со счетом 2:1 сенсационно обыграл в Санкт-Петербурге действующих чемпионов и обладателей Кубка страны футболистов "Зенита". В московском дерби футболисты "Динамо" взяли верх над "Спартаком" - 2:0.

Заключительные встречи за выход в четвертьфинал кубкового турнира состоятся 22 февраля: "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург), "Химки" - "Крылья Советов" (Самара).

В финальном матче прошлого розыгрыша Кубка России "Зенит" одолел "Химки" с минимальным преимуществом - 1:0.-0-