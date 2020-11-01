Футболисты ЦСКА вышли в лидеры чемпионата России

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко вышли на первое место в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 13-го тура армейцы с минимальным перевесом - 1:0, обыграли волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Победный гол на 41-й минуте забил Алан Дзагоев.

Результаты остальных игр: "Спартак" (Москва) - "Ростов" - 0:1, "Сочи" - "Локомотив" (Москва) - 2:1, "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 2:0, "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 3:1, "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:2, "Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2, "Тамбов" - "Динамо" (Москва) - 1:2.

Турнирное положение после 13 туров: ЦСКА - 28, "Спартак" - 27, "Зенит" - 27, "Ростов" - 23, "Динамо" - 23, "Сочи" - 22, "Рубин" - 21, "Локомотив" - 21, "Ахмат" - 20, "Краснодар" - 18, "Урал" - 14 "Арсенал" - 12, "Тамбов" - 12, "Химки" - 9, "Уфа" - 6, "Ротор" - 6.

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.

Матчи 14-го тура российского первенства состоятся 6-8 ноября.-0-