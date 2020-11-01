ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 1 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:30 Шестнадцать человек погибли в ДТП в Нигерии В мире
22:00 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ Спорт
21:46 В нефтяной шахте в Коми возник пожар В мире
21:19 Футболисты ЦСКА вышли в лидеры чемпионата России Спорт
21:06 Минздрав: люди неохотно возвращаются к масочному режиму Общество
20:59 В Хорватии произошло землетрясение В мире
20:29 Британский велогонщик Хью Карти выиграл 12-й этап "Вуэльты Испании-2020" Спорт
19:59 Обрушение моста в Китае – подтверждена гибель семи человек В мире
19:38 Хоккеисты минского "Динамо" уступили ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:08 Обстрелян офис главы афганской провинции Кундуз – пострадали шесть человек В мире
18:27 Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах после обработки 99% бюллетеней В мире
18:07 На несанкционированных акциях милиция делает все для безопасности граждан - ГУВД Мингорисполкома Общество
17:58 "Изобилия не будет": что ждут на новогоднем столе космонавты МКС В мире
17:51 Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 60 В мире
17:35 Выборы президента Молдовы считаются состоявшимися - ЦИК республики В мире
17:25 Рост числа пациентов с COVID-19 в России замедлился, несмотря на суточные максимумы В мире
17:17 ФОТОФАКТ: "Столица" выиграла у "Динамо-БНТУ" в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
17:15 Золотов помог "Уралу" победить "Уфу" в матче чемпионата России по футболу Спорт
17:05 В стамбульской больнице произошел пожар, был слышен взрыв В мире
15:59 Все станции минского метро снова открыты и работают в обычном режиме Регионы
15:53 Минимум семь человек погибли из-за тайфуна "Гони" на Филиппинах В мире
15:28 Второй карантин обойдется экономике Германии минимум в 19,3 млрд евро В мире
15:13 Футболисты "Слуцка" победили "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:00 Папа Римский Франциск назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией В мире
14:44 Определились победители заключительного дня чемпионата Беларуси по конькобежному спорту Спорт
14:33 Европа массово вводит ограничения общественной жизни из-за COVID-19 В мире
14:02 В российском Коврове мужчина взорвал гранату в магазине В мире
13:41 В Австралии впервые за 5 месяцев не выявили случаев передачи COVID-19 внутри страны В мире
13:26 В Китае шесть человек погибли при обрушении железнодорожного моста В мире
13:06 В Испании акции против мер по сдерживанию пандемии переросли в беспорядки В мире
Все новости
Все новости
Спорт
01 ноября 2020, 21:19

Футболисты ЦСКА вышли в лидеры чемпионата России

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко вышли на первое место в чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 13-го тура армейцы с минимальным перевесом - 1:0, обыграли волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Победный гол на 41-й минуте забил Алан Дзагоев. 

Результаты остальных игр: "Спартак" (Москва) - "Ростов" - 0:1, "Сочи" - "Локомотив" (Москва) - 2:1, "Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 2:0, "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 3:1, "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург) - 1:2, "Химки" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:2, "Тамбов" - "Динамо" (Москва) - 1:2.

Турнирное положение после 13 туров: ЦСКА - 28, "Спартак" - 27, "Зенит" - 27, "Ростов" - 23, "Динамо" - 23, "Сочи" - 22, "Рубин" - 21, "Локомотив" - 21, "Ахмат" - 20, "Краснодар" - 18, "Урал" - 14  "Арсенал" - 12, "Тамбов" - 12, "Химки" - 9, "Уфа" - 6, "Ротор" - 6. 

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.

Матчи 14-го тура российского первенства состоятся 6-8 ноября.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли второй матч в Единой лиге ВТБ
Фото cyclingweekly.com Британский велогонщик Хью Карти выиграл 12-й этап "Вуэльты Испании-2020"
Фото из архива Хоккеисты минского "Динамо" уступили ярославскому "Локомотиву" в матче чемпионата КХЛ
ФОТОФАКТ: "Столица" выиграла у "Динамо-БНТУ" в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу
Фото ФК "Урал" Золотов помог "Уралу" победить "Уфу" в матче чемпионата России по футболу
Фото из архива Футболисты "Слуцка" победили "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси
Главное
Фото из архива В Беларуси с 1 ноября увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Беларусь с 1 ноября из-за COVID-19 временно ограничивает въезд иностранцев
В Беларуси выздоровели и выписаны 87 188 пациентов с COVID-19
Беларусь и Россия снизили плату за роуминг для звонков между странами
Топ-новости
Госатомнадзор пояснил порядок лицензирования БелАЭС
На несанкционированных акциях милиция делает все для безопасности граждан - ГУВД Мингорисполкома
Беларусь и Китай создадут рабочую группу по упрощению торговых процедур
Конкурс на лучший молодежный проект пройдет в БГУ
Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году
БНТУ при необходимости готов проводить обучение с применением ИКТ
Некоторые марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 ноября
КОММЕНТАРИЙ: Украина, не ошибись де-факто!
Необычные светофоры с дополнительной подсветкой появились в Минске
Карпенко: нарастающий экспорт образовательных услуг подчеркивает престиж белорусских вузов
ФОТОФАКТ: Хоккейная команда Президента Беларуси победила дружину Витебской области на любительском турнире
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Для работы на "Гродно Азот" уже направляются рабочие с других заводов - гендиректор
Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус
Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.