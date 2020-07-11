Футболисты тульского "Арсенала" победили "Тамбов" в чемпионате России

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тульского "Арсенала" обыграли "Тамбов" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте игры после гола Владислава Пантелеева, реализовавшего пенальти. Вскоре после перерыва Михаил Костюков восстановил равновесие, а незадолго до финального свистка Евгений Луценко принес "Арсеналу" победу. Белорусский полузащитник тульского клуба Валерий Громыко вышел на замену на 84-й минуте встречи, а Юрий Ковалев остался в запасе.

Сегодня чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в Грозном против местного "Ахмата", а футболисты "Сочи" примут на своей арене московский "Спартак".

Завтра московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко сыграет у себя дома против казанского "Рубина". В трех предыдущих турах российского первенства армейцы одержали три виктории с общим счетом 10:0. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, примет на своей арене "Урал" из Екатеринбурга с белорусским защитником Николаем Золотовым в составе. Аутсайдер российской премьер-лиги "Оренбург", за который выступают белорусские голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков, у себя дома встретится с "Ростовом". Московское "Динамо" сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

Турнирное положение: "Зенит" - 65 очков (27 матчей), "Локомотив" - 50 (27), ЦСКА - 46 (27), "Краснодар" - 45 (26), "Ростов" - 43 (27), "Уфа" - 36 (27), "Урал" - 35 (27), "Арсенал" - 34 (28), "Спартак" - 33 (27), "Рубин" - 33 (27), "Динамо" - 32 (26), "Сочи" - 30 (27), "Ахмат" - 30 (27), "Тамбов" - 28 (28), "Крылья Советов" - 27 (27), "Оренбург" - 23 (27).

Список лучших снайперов российской премьер-лиги возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 16 мячей.-0-