Футболисты тунисского "Эсперанса" заняли 5-е место на клубном ЧМ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты тунисского "Эсперанса" заняли 5-е место в розыгрыше клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня основное время поединка за пятую итоговую позицию между представителем африканского континента и мексиканской "Гвадалахарой" завершилось вничью, а пенальти лучше выполнили футболисты "Эсперанса" - 6:5.

В борьбе за выход в финал аргентинский "Ривер Плейт" сегодня играет с клубом из ОАЭ "Аль-Айн", а 19 декабря мадридский "Реал" встретится с японским клубом "Касима Антлерс".

Победители полуфинальных баталий 22 декабря в Абу-Даби разыграют главный приз, а проигравшие поспорят за 3-е место.-0-