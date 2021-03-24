Футболисты Турции победили нидерландцев в квалификации чемпионата мира

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Старого Света сегодня стартовал отборочный турнир чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке евроквалификации футболисты сборной Турции в Стамбуле обыграли команду Нидерландов со счетом 4:2. Хет-трик оформил капитан хозяев Бурак Йылмаз. В других встречах группы G сборная Латвии в Риге сыграет с черногорцами, а команда Гибралтара примет на своем поле норвежцев.

В квалификационной группе Е, в которой сыграют белорусские футболисты, пройдут два матча. В Брюсселе нынешний лидер рейтинга ФИФА сборная Бельгии примет команду Уэльса. Сборная Эстонии в польском Люблине будет соперничать с футболистами Чехии. Сборная Беларуси 27 марта на минском стадионе "Динамо" проведет свой первый отборочный поединок мирового первенства против эстонцев. 30 марта подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у бельгийцев.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за 3 пропуска на чемпионат мира.

Финальная стадия 22-го чемпионата планеты пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на футбольных полях Катара. В турнире примут участие 32 сборные со всех континентов. На прошлом мировом первенстве 2018 года в России сборная Франции выиграла в финале у команды Хорватии со счетом 4:2, а в матче за третье место бельгийцы победили англичан - 2:0.-0-