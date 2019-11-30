Футболисты "Уфы" победили "Крылья Советов" в чемпионате России

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Уфы" одержали победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в стартовом матче 18-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьбу встречи в Самаре решил словенский форвард уфимцев Довро Бизяк, отличившийся на 25-й минуте игры. Благодаря этой победе футболисты "Уфы" набрали 22 очка, поднявшись на 6-е место. Самарская дружина по-прежнему занимает 12-ю позицию, имея 18 зачетных баллов.

Позже один из претендентов на место в призовой тройке "Ростов" примет на своей арене гостей из екатеринбургского "Урала", за который выступает белорусский защитник Денис Поляков. Сегодня в Грозном также состоится матч между местным "Ахматом" и казанским "Рубином", которые находятся внизу турнирной таблицы.

В первый день зимы лидер российской премьер-лиги "Зенит" сыграет в Санкт-Петербурге с московским "Спартаком", а "Локомотив" в столичном дерби примет московское "Динамо".

Еще две встречи 18-го тура состоятся 2 декабря. Московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, на своем поле сыграет с тульским "Арсеналом". Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе примут у себя дома "Тамбов". Матч "Сочи" - "Оренбург" перенесен на более поздний срок в связи с заболеванием 10 игроков сочинской команды.

Положение в лидирующей группе российского первенства после 17 туров: "Зенит" - 39 очков, "Локомотив" - 34, ЦСКА - 33, "Краснодар" - 33, "Ростов" - 30. Внизу таблицы "Сочи", у которого 14 очков, по 17 баллов набрали "Рубин" и "Тамбов".-0-