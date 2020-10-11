Футболисты Украины проиграли Германии в матче Лиги наций

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольных аренах Европы накануне состоялись стартовые поединки третьего тура нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-й группы лиги А футболисты сборной Украины проиграли в Киеве команде Германии со счетом 1:2. В первом тайме гости полностью контролировали ход встречи, но лишь однажды поразили ворота Георгия Бущана. На 20-й минуте встречи эффектную атаку завершил защитник немецкой сборной Маттиас Гинтер. После перерыва картина игры практически не изменилась, и на 49-й минуте Леон Горецка забил второй мяч в ворота хозяев поля. После этого немецкие футболисты имели еще несколько возможностей отличиться, но голкипер украинцев отразил все угрозы. А на 76-й минуте хозяева заработали пенальти, и Руслан Малиновский сократил разрыв, но большего подопечным Андрея Шевченко добиться не удалось. Для команды Йоахима Лева это первая победа в семи матчах двух сезонов Лиги наций.

В другой встрече этого квартета в Мадриде сборная Испании одолела швейцарцев с результатом 1:0. Победный гол на 14-й минуте игры забил Микель Оярсабаль.

Турнирное положение после трех туров: Испания - 7 очков, Германия - 5, Украина - 3, Швейцария - 1.

В остальных группах лиги А матчи третьего тура состоятся сегодня вечером. В 1-й группе польские футболисты примут в Гданьске итальянцев, а в Зенице сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Нидерландами.

Во 2-й группе англичане в Лондоне встретятся с бельгийцами, а в Рейкьявике исландцы будут соперничать с датчанами.

В 3-й группе действующий чемпион мира сборная Франции сыграет в Париже с чемпионом Европы командой Португалии, а вице-чемпионы планеты футболисты Хорватии примут в Загребе сборную Швеции.

Футболисты России, выступающие в 3-й группе лиги В, на московском стадионе "Динамо" встретятся с турецкой сборной. В другом поединке этого квартета команда Сербии сыграет в Белграде с Венгрией.-0-