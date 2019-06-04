Футболисты Украины впервые стали четвертьфиналистами молодежного ЧМ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежном чемпионате мира по футболу для игроков в возрасте до 20 лет в Польше определились 5 из 8 участников четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в восьмерку сильнейших пробились футболисты Украины, уверенно переигравшие сверстников из Панамы со счетом 4:1. В трех предыдущих мировых первенствах украинцы выбывали после матчей 1/8 финала. Теперь 7 июня украинская команда в поединке за выход в полуфинал сыграет со сборной Колумбии, которая в 1/8 финала одолела в серии послематчевых пенальти новозеландцев.

Хозяева турнира футболисты Польши завершили выступление, уступив в 1/8 финала команде Италии 0:1. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем матча Аргентина - Мали, который состоится сегодня вечером.

Также сегодня футболисты Франции будут соперничать с командой США и в случае успеха сыграют в 1/4 финала с Эквадором, обыгравшим уругвайцев 3:1.

В африканском дерби 1/8 финала команда Сенегала одолела Нигерию - 2:1. В борьбе за попадание в полуфинал сенегальцы встретятся с победителем сегодняшнего азиатского противостояния Япония - Республика Корея.

Четвертьфинальные встречи состоятся 7 и 8 июня, полуфиналы пройдут 11 июня в Гдыне и Люблине, 14 июня в Гдыне неудачники полуфинальных матчей встретятся в игре за бронзу, решающий поединок за чемпионский титул пройдет 15 июня в Лодзи.

Нынешний чемпионат мира U-20 22-й по счету, он проводится раз в два года. В первом из них, состоявшемся в 1977 году в Тунисе, чемпионами стали футболисты Советского Союза. Через два года в Японии, на следующем мировом первенстве сборная СССР проиграла в решающем поединке Аргентине со счетом 1:3. Лучшим игроком турнира тогда был признан 18-летний аргентинец Диего Марадона, в составе серебряных призеров выступали три представителя минского "Динамо" - защитники Виктор Янушевский, Александр Головня и форвард Игорь Гуринович.

На прошлом молодежном чемпионате планеты, проходившем в 2017 году в Республике Корея, победили футболисты Англии, обыгравшие в финале команду Венесуэлы. Бронзовым призером стала сборная Италии, взявшая верх над уругвайцами.-0-