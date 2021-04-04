ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 4 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:37 "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ Спорт
17:16 Легковушка насмерть сбила пешехода в Брестском районе Происшествия
17:00 Власти Франции прогнозируют рост дефицита госбюджета до 9% ВВП В мире
16:21 Футболисты "Урала" обыграли "Арсенал" в чемпионате России Спорт
16:19 В Ошмянском районе легковушка врезалась в дерево Происшествия
16:09 Футболисты минского "Динамо" победили "Слуцк" в чемпионате Беларуси Спорт
16:02 Выставка к 110-летию со дня рождения Василя Витки откроется в Минске 8 апреля Афиша
15:42 Патриарх Кирилл поздравил христиан, отмечающих Пасху по григорианскому календарю В мире
15:16 Баскетболистки "Горизонта" впервые стали чемпионками EWBL Спорт
15:04 Минздрав Грузии объявил об ухудшении эпидемической ситуации в стране В мире
14:21 Папа Римский Франциск благословил верующих в Пасху В мире
14:10 В Гродно выясняются обстоятельства ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик Происшествия
13:22 Вакцинированные от COVID-19 жители Германии получат привилегии В мире
13:14 В США остановят производство вакцины AstraZeneca В мире
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384 Общество
12:44 В Китае 12 человек погибли в результате крушения судна В мире
12:25 При пожаре в Витебском районе подростки спасли мужчину Происшествия
12:09 В Канаде число инфицированных COVID-19 приближается к 1 млн В мире
12:04 В Минске легковушка сбила велосипедиста Происшествия
11:50 Вулкан Карымский на Камчатке выбросил стoлб пепла В мире
11:31 За сутки в России выявили 8 817 случаев заражения COVID-19 В мире
11:29 В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 20 человек В мире
11:11 Усиление ветра ожидается в отдельных районах Беларуси днем 5 апреля Общество
11:03 В Болгарии стартовали парламентские выборы В мире
11:00 Реквизит, костюмы и афиши спектаклей разных лет ТЮЗа представят на выставке в Минске Афиша
10:40 В Румынии прошли акции протеста против ограничительных мер из-за COVID-19 В мире
10:14 В Гомеле при строительных работах мужчину засыпало грунтом Происшествия
10:08 На участках пр.Независимости сегодня будут наносить дорожную разметку Регионы
10:04 БРСМ вручил интернет-премию IT Youth Общество
09:49 В Минске установлены мобильные датчики скорости на 7 участках Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
04 апреля 2021, 16:21

Футболисты "Урала" обыграли "Арсенал" в чемпионате России

Фото ФК "Урал"
Фото ФК "Урал"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" обыграли тульский "Арсенал" в домашнем матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Екатеринбурге прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, которые забили по голу в каждом тайме. На 13-й минуте счет открыл ветеран уральцев Павел Погребняк, а на 85-й минуте отличился Рамазан Гаджимурадов - 2:0. Белорусский полузащитник гостей Валерий Громыко вышел на замену на 82-й минуте, а Юрий Ковалев остался в запасе.

Также сегодня в Саранске аутсайдер турнира "Тамбов" встретится с московским ЦСКА, а футболисты "Ростова" у себя дома сыграют с московским "Спартаком". В заключительном матче 24-го тура 5 апреля лидер российского первенства "Зенит" в Санкт-Петербурге будет играть с "Химками".

Вчера в первом поединке этого тура московский "Локомотив", ведущий борьбу за место в призовой тройке, со счетом 2:0 обыграл в Волгограде местный "Ротор", который сражается за сохранение места в элитном дивизионе. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 74-й минуте и через 5 минут ассистировал Рифату Жемалетдинову при втором взятии ворот. Полузащитник волгоградского клуба Иван Маевский провел весь матч. Благодаря этой победе, "Локомотив" поднялся на третье место в турнирной таблице.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, на своей арене потерпели разгромное поражение от грозненского "Ахмата" - 0:5. После этого фиаско ушел в отставку главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев. По информации российской прессы, его может сменить белорусский специалист Виктор Гончаренко, который недавно покинул ЦСКА.

В Казани местный "Рубин" одолел футболистов "Сочи" - 1:0, а московское "Динамо" на своей арене разгромило "Уфу" - 4:0.

Сейчас в активе "Зенита" 48 очков, 44 балла у "Спартака", 43 - у "Локомотива". Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, на один балл больше имеет "Уфа", у "Арсенала" 17 очков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Россия футбол
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива "Цмокi-Мiнск" проиграли "Парме" в матче Единой лиги ВТБ
Футболисты минского "Динамо" победили "Слуцк" в чемпионате Беларуси
Фото из архива Баскетболистки "Горизонта" впервые стали чемпионками EWBL
Фото из архива Спортсмены Минской области выиграли командное первенство на турнире "Смелый шаг"
Фото ФПБ Стали известны медалисты российской волейбольной суперлиги среди женских команд
ФОТОФАКТ: Любители здорового образа жизни приняли участие в гонке Bison Trail
Главное
Фото из архива Лукашенко и Путин в День единения провели крайне насыщенный телефонный разговор
Лукашенко: радость Пасхи является точкой отсчета для единения ради мира и согласия в обществе
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1239 пациентов с COVID-19, выписаны 1384
В Беларуси началась Неделя леса
Топ-новости
Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху
Новые лесные культуры планируется высадить в этом году на площади около 35 тыс. га - Минлесхоз
В Минске установлены мобильные датчики скорости на 7 участках
БРСМ вручил интернет-премию IT Youth
Баскетболистки "Горизонта" впервые стали чемпионками EWBL
Встреча Головченко и Мишустина состоится в апреле
Снопков и Оверчук обсудили в Минске вопросы двустороннего сотрудничества
Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла первый матч финальной серии
Крутой прокомментировал заявление Госдепа США по поводу санкций в отношении белорусских предприятий
Республиканская профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет с 5 по 9 апреля
Страны СНГ договорились скоординировать шаги на международных площадках - Лавров
Апрель в Беларуси в этом году ожидается теплее обычного
На сайтах школ должны размещаться лучшие методики преподавания - Карпенко
Луцкий: виртуальная среда - мощнейший фактор влияния на население
ФОТОФАКТ: Турнир по таиландскому боксу "Смелый шаг" проходит на базе комплекса "Стайки"
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.