Футболисты "Урала" обыграли "Арсенал" в чемпионате России

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" обыграли тульский "Арсенал" в домашнем матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Екатеринбурге прошла с небольшим преимуществом хозяев поля, которые забили по голу в каждом тайме. На 13-й минуте счет открыл ветеран уральцев Павел Погребняк, а на 85-й минуте отличился Рамазан Гаджимурадов - 2:0. Белорусский полузащитник гостей Валерий Громыко вышел на замену на 82-й минуте, а Юрий Ковалев остался в запасе.

Также сегодня в Саранске аутсайдер турнира "Тамбов" встретится с московским ЦСКА, а футболисты "Ростова" у себя дома сыграют с московским "Спартаком". В заключительном матче 24-го тура 5 апреля лидер российского первенства "Зенит" в Санкт-Петербурге будет играть с "Химками".

Вчера в первом поединке этого тура московский "Локомотив", ведущий борьбу за место в призовой тройке, со счетом 2:0 обыграл в Волгограде местный "Ротор", который сражается за сохранение места в элитном дивизионе. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 74-й минуте и через 5 минут ассистировал Рифату Жемалетдинову при втором взятии ворот. Полузащитник волгоградского клуба Иван Маевский провел весь матч. Благодаря этой победе, "Локомотив" поднялся на третье место в турнирной таблице.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, на своей арене потерпели разгромное поражение от грозненского "Ахмата" - 0:5. После этого фиаско ушел в отставку главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев. По информации российской прессы, его может сменить белорусский специалист Виктор Гончаренко, который недавно покинул ЦСКА.

В Казани местный "Рубин" одолел футболистов "Сочи" - 1:0, а московское "Динамо" на своей арене разгромило "Уфу" - 4:0.

Сейчас в активе "Зенита" 48 очков, 44 балла у "Спартака", 43 - у "Локомотива". Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, на один балл больше имеет "Уфа", у "Арсенала" 17 очков.-0-