Футболисты "Урала" победили "Сочи" в чемпионате России

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" одержали победу над "Сочи" в последнем матче 7-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру в Екатеринбурге хозяева начали очень активно и на 16-й минуте заработали пенальти, который реализовал Эрик Бикфалви. После этого сочинцы сумели собраться, и незадолго до перерыва Антон Заболотный сравнял счет. Во втором тайме преимуществом вновь завладели футболисты "Урала", сначала Андрей Панюков, а затем Николай Димитров поразили ворота гостей - 3:1. Белорусский защитник уральцев Денис Поляков провел весь матч.

Действующий чемпион питерский "Зенит" в этом туре потерпел первое поражение в новом сезоне, неожиданно уступив в гостях "Уфе" - 0:1. После этой осечки лидера догнали его четыре конкурента. Это московский "Спартак", одолевший в Самаре "Крылья Советов" - 2:1, "Ростов", переигравший на своем поле с таким же счетом казанский "Рубин", а также "Краснодар" и московский "Локомотив", сыгравшие между собой вничью - 1:1.

Московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко разгромил у себя дома грозненский "Ахмат" со счетом 3:0.

Результаты остальных встреч: "Тамбов" - "Динамо" (Москва) - 0:2, "Арсенал" (Тула) - "Оренбург" - 2:1.

Впереди, набрав по 14 очков, идут "Краснодар", "Спартак", "Ростов", "Локомотив" и "Зенит". Всего на балл меньше у ЦСКА и "Арсенала". Замыкает турнирную таблицу российской премьер-лиги "Оренбург", у которого всего 2 очка, на балл больше в активе "Сочи", 5 очков у футболистов "Тамбова".

Бомбардирскую гонку возглавляет Алексей Соболев ("Крылья Советов"), забивший 6 мячей.-0-