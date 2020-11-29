Футболисты "Урала" победили "Сочи" в матче чемпионата России

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" одолели "Сочи" со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в игре в Екатеринбурге был забит на 86-й минуте, когда отличился Алексей Евсеев, который только вышел на замену.

Также сегодня московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, сыграет в гостях у казанского "Рубина". "Тамбов", за который выступает белорусский защитник Максим Володько, встретится на выезде с "Уфой". Московский "Спартак" сыграет на своем поле с волгоградским "Ротором", который тренирует белорус Александр Хацкевич.

28 ноября в Туле местный "Арсенал" разошелся миром с действующим чемпионом страны "Зенитом" из Санкт-Петербурга - 0:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев вышли на замену во втором тайме.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, на выезде уступили "Химкам" - 0:1. Московский "Локомотив" в Грозном сыграл вничью с местным "Ахматом" - 0:0. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел на поле на 84-й минуте встречи. Футболисты "Ростова" разгромили на своем поле московское "Динамо" со счетом 4:1.

Турнирное положение в российской премьер-лиге сейчас таково: ЦСКА - 32 очка (15 матчей), "Зенит" - 32 (16), "Спартак" - 29 (15), "Ростов" - 29 (16), "Динамо" - 27 (16), "Локомотив" - 25 (16), "Ахмат" - 25 (16), "Сочи" - 24 (16), "Рубин" - 21 (15), "Краснодар" - 21 (16), "Урал" - 19 (16), "Химки" - 18 (16), "Арсенал" - 14 (16), "Тамбов" - 12 (15), "Ротор" - 8 (15), "Уфа" - 7 (15).-0-