Футболисты "Урала" победили в гостях "Крылья Советов" в чемпионате России

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" с белорусским защитником Денисом Поляковым в составе одержали волевую викторию над "Крыльями Советов" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Самаре началась с атак хозяев поля, одну из которых на 21-й минуте точным ударом завершил защитник Никита Чернов. Пропустив мяч, гости стали действовать гораздо агрессивнее, и незадолго до перерыва Павел Погребняк сравнял результат. Он же через 5 минут после возобновления игры вывел "Урал" вперед. На 65-й минуте Деян Радоньич снова восстановил равновесие, а еще через 18 минут Отман Эль-Кабир принес победу команде из Екатеринбурга - 3:2.

Позже состоятся два заключительных поединка 19-го тура: "Сочи" - "Рубин" (Казань), "Спартак" (Москва) - "Ростов".

Результаты остальных матчей: "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:0, "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 4:0, "Тамбов" - "Оренбург" - 3:0, "Краснодар" - ЦСКА (Москва) - 1:1, "Ахмат" (Грозный) - "Уфа" - 0:1.

Положение в лидирующей группе российского первенства сейчас таково: "Зенит" - 45 очков (19 матчей), "Краснодар" - 35 (19), "Локомотив" - 34 (19), ЦСКА - 34 (19) "Ростов" - 31 (18). Внизу таблицы "Сочи", у которого 14 очков, по 18 баллов набрали "Рубин" и "Крылья Советов".-0-