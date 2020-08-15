Футболисты "Урала" сыграли вничью с "Рубином" в чемпионате России

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты екатеринбургского "Урала" сыграли вничью с казанским "Рубином" в гостевом матче второго тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Казани соперники обменялись голами с пенальти: на 12-й минуте Эрик Бикфалви вывел гостей вперед, а через 23 минуты Иван Игнатьев восстановил равновесие - 1:1. После перерыва результат не изменился. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов на поле не выходил. В стартовом туре "Урал" проиграл в Екатеринбурге московскому "Динамо" со счетом 0:0.

Сегодня динамовцы на своем поле разошлось миром с волгоградским "Ротором", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич - 0:0.

Позже московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко примет на своей арене гостей из "Тамбова". Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют на выезде с московским "Локомотивом" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе. Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга сыграет в гостях у "Ростова".

Результаты остальных встреч второго тура российской премьер-лиги: "Арсенал" (Тула) - "Уфа" - 2:3, "Сочи" - "Химки" - 1:1, "Спартак" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - 2:0.-0-