Футболисты "Урала" сыграли вничью со "Спартаком" в чемпионате России

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Урала" сыграли вничью со "Спартаком" (2:2) в стартовом матче 14-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре в Екатеринбурге москвичи дважды были впереди, но не смогли удержать победу. В составе хозяев мячи забили Павел Погребняк и Рафал Аугустыняк. Белорусский защитник "Урала" Николай Золотов провел весь матч и на 53-й минуте игры получил предупреждение.

Также сегодня тульский "Арсенал", за который выступают белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко, принимает на своем поле волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич. Футболисты "Тамбова" с белорусским защитником Максимом Володько в составе встретятся с грозненским "Ахматом".

Лидер российского первенства московский ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко 8 ноября примет на своей арене гостей из "Ростова". В столичном дерби московский "Локомотив", за который играет белорусский нападающий Виталий Лисакович, встретится с "Динамо". Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграют в Санкт-Петербурге с действующим чемпионом страны "Зенитом". Кроме того, "Химки" у себя дома встретятся с казанским "Рубином".

Турнирную таблицу возглавляет ЦСКА, набравший 28 очков в 13 проведенных встречах, столько же зачетных баллов у "Спартака", который сыграл на матч больше, третьим идет "Зенит", у которого 27 очков.-0-