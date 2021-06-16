Футболисты "Узды" вышли в 1/16 Кубка Беларуси и сыграют с "Шахтером"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Узды" стали последними участниками 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня они одолели на выезде еще одного представителя второй лиги национального первенства "Гомельский опытный лесхоз" в серии послематчевых пенальти - 4:2 (основное время - 1:1) - и теперь поспорят за выход в 1/8 финала с чемпионом страны солигорским "Шахтером".

Нынешние владельцы трофея футболисты борисовского БАТЭ в 1/16 финала встретятся с "Барановичами". Финалист прошлого кубкового турнира "Ислочь" из Минского района будет соперничать с гомельским "Локомотивом".

Составы остальных пар: "Нафтан" (Новополоцк) - "Динамо" (Брест), "Стэнлес" (Пинск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Днепр" (Могилев) - "Минск", "Малорита" - "Слуцк", "Белшина" (Бобруйск) - "Рух" (Брест), "Орша" - "Гомель", "Партизан" (Солигорск) - "Спутник" (Речица), "Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь), "Арсенал" (Дзержинск) - "Сморгонь", "Лида" - "Динамо" (Минск), "Молодечно" - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Смолевичи" - "Витебск", "Крумкачы" (Минск) - "Неман" (Гродно).

Встречи 1/16 финала состоятся 22 и 23 июня.

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-