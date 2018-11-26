Футболисты "Види" перед визитом в Борисов победили в матче чемпионата Венгрии

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед поездкой в Борисов на матч Лиги Европы футболисты "Види" одержали победу и вышли на второе место в чемпионате Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 15-го тура против "Дебрецена" оппоненты БАТЭ выиграли с минимальным результатом 1:0, благодаря голу Лоика Него. После этой виктории "Види" набрал 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 3 поражения; разница мячей - 26-13) и отстает на 5 баллов от лидирующего "Ференцвароша". Встреча 5-го тура группы L Лиги Европы БАТЭ - "Види" состоится 29 ноября на поле "Борисов-Арены".

Еще один соперник борисовчан греческий ПАОК в поединке 11-го тура национального первенства обыграл в Салониках гостей из "Ксанти" - 2:0. ПАОК уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Греции, имея в своем активе 29 очков (10 побед, 1 ничья, 0 поражений; разница мячей - 19-4). Нынешнее первенство ПАОК начал с дефицитом в 2 балла.

Первое поражение в чемпионате Англии потерпел лондонский "Челси", уступивший в 13-м туре землякам из "Тоттенхэма" со счетом 1:3. Сейчас у "Челси" 28 очков (8 побед, 4 ничьи, 1 поражение; разница мячей - 28-11) и 4-е место в таблице премьер-лиги. Лидирует "Манчестер Сити" - 35 баллов, у "Ливерпуля" 33 очка, у "Тоттенхэма" на балл меньше.-0-