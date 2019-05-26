Футболисты "Витебска" и "Шахтера" сыграют сегодня в финале Кубка Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" и солигорского "Шахтера" сегодня встретятся в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси. Игра на поле ЦСК "Витебский" начнется в 17.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" , сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшние финалисты совсем недавно встречались в Витебске в матче 7-го тура чемпионата страны и тогда хозяева одержали победу с минимальным перевесом - 1:0. Без сомнения, футболисты "Шахтера" сегодня постараются взять реванш и в третий раз в истории завоевать Кубок Беларуси. До этого они выигрывали трофей в 2004-м и 2014 годах, а еще 5 раз уступали соперникам в финальных поединках. Для витебских футболистов это будет второй кубковый финал. В первом, состоявшемся в 1998 году, витебский "Локомотив-96" одолел минское "Динамо" в дополнительное время 2:1.

Главным судьей сегодняшней встречи назначен молодой арбитр Андрей Василевич из Мозыря, его ассистентами будут Дмитрий Жук (Минск) и Денис Емельянчиков (Гомель). Инспектор матча - Юрий Дупанов, делегат АБФФ - Игорь Цаплюк.

Нынешний кубковый финал будет 28-м по счету. По 3 раза Кубок завоевывали футболисты минского "Динамо", борисовского БАТЭ, бобруйской "Белшины" и брестского "Динамо". Дважды трофеем владели "Шахтер", мозырская "Славия", "Гомель", минский "МТЗ-РИПО" и новополоцкий "Нафтан". По разу - гродненский "Неман", минское "Динамо-93", витебский "Локомотив-96", жодинское "Торпедо-БелАЗ" и ФК "Минск".

В прошлом сезоне свой третий кубковый трофей завоевали брестские динамовцы, победившие в финальном поединке БАТЭ со счетом 3:2.-0-