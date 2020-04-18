Футболисты "Витебска" одолели брестское "Динамо" в матче чемпионата Беларуси

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередном поединке 5-го тура чемпионата Беларуси футболисты "Витебска" одолели на своем поле брестское "Динамо" со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи в Витебске прошел в равной борьбе, а после перерыва хозяева полностью переиграли чемпионов страны. На 73-й минуте игры гости остались в меньшинстве после удаления Габи Кики, а еще через 10 минут у них был удален еще и Евгений Хачериди, нарушивший правила в своей штрафной площади. За его фол был назначен пенальти, который уверенно реализовал Ион Николаеску.

В других сегодняшних матчах футболисты "Ислочи" переиграли гостей из мозырской "Славии" с результатом 2:1, а брестский "Рух" одолел на своем поле "Минск" со счетом 1:0.

В последнем поединке 5-го тура БАТЭ принимает на поле "Борисов-Арены" жодинское "Торпедо-БелАЗ".

Результаты остальных встреч этого тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи" - 1:1.

Положение команд сейчас таково: "Слуцк", "Витебск" - по 10 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея", "Ислочь" - по 9, "Динамо" (Брест), "Славия", "Рух" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.-0-