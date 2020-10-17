Футболисты "Витебска" победили "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" победили минский "Энергетик-БГУ" со счетом 1:0 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу витебчанам принес бразильский легионер Жулио Сезар, отличившийся на 80-й минуте игры. Позже идущий вторым гродненский "Неман" примет на своей арене футболистов "Городеи".

Вчера футболисты "Слуцка" у себя дома победили "Минск" со счетом 2:1.

Лидер первенства борисовский БАТЭ завтра сыграет в гостях у "Ислочи". Кроме того, солигорский "Шахтер" примет на своем поле гостей из минского "Динамо", в брестском дерби сыграют "Динамо" и "Рух", а аутсайдеры турнира футболисты "Смолевичей" встретятся с жодинским "Торпедо-БелАЗом". Матч между мозырской "Славией" и бобруйской "Белшиной" перенесен.

Сейчас положение в турнирной таблице чемпионата Беларуси таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Минск) - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (25).-0-