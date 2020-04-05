Футболисты "Витебска" победили "Смолевичи" в матче чемпионата Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" одолели "Смолевичи" со счетом 1:0 в матче 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, проходившей в Борисове, витебчане открыли счет на 25-й минуте, когда их защитник Евгений Клопоцкий отлично исполнил штрафной удар. В дальнейшем обе команды имели шансы добиться успеха, но мяч в ворота больше не попал, результат не изменился. Для "Витебска" это вторая виктория в трех стартовых поединках.

Сегодня в заключительном матче 3-го тура футболисты "Ислочи" на поле стадиона ФК "Минск" встретятся со "Слуцком".

Сегодня свою третью победу подряд одержал столичный "Энергетик-БГУ", обыгравший у себя дома земляков из "Минска" со счетом 2:0.

Результаты остальных поединков 3-го тура: "Динамо" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, БАТЭ (Борисов) - "Рух" (Брест) - 1:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 0:0, "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Белшина" (Бобруйск) - "Городея" - 0:1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Энергетик-БГУ" - 9 очков (3 матча), "Ислочь" - 6 (2), "Славия" - 6 (3), "Торпедо-БелАЗ" - 6 (3), "Минск" - 3 (3).-0-