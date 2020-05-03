Футболисты "Витебска" проиграли "Славии" в матче чемпионата Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" проиграли мозырской "Славии" со счетом 2:3 в домашнем матче 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости вышли вперед на 33-й минуте после пенальти, который реализовал Френсис Нар. Во второй половине игры витебчане сумели переломить ход игры - Артем Гуренко сравнял счет, а затем Ион Николаеску вывел хозяев вперед. Пропустив два гола, мозыряне не сдались - Максим Слюсарь сначала восстановил паритет, а потом с пенальти забил победный гол.

В первом сегодняшнем поединке действующие чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" разгромили в Бобруйске местную "Белшину" со счетом 3:0.

Позже состоятся еще две встречи: БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Шахтер" (Солигорск) - "Ислочь" (Минский район).

Результаты других игр 7-го тура: "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:5, "Рух" (Брест) - "Городея" - 1:1, "Смолевичи" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:2, "Динамо" (Минск) - "Слуцк" - 1:2.

Турнирное положение: "Слуцк" - 16 очков, "Торпедо-БелАЗ" - 14, "Ислочь", "Энергетик-БГУ" - по 12, БАТЭ, "Славия", "Витебск", "Городея", "Динамо" (Брест) - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Рух" - по 9, "Неман", "Шахтер" - по 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Евгений Шикавка ("Динамо", Минск), Валерий Горбачик ("Торпедо-БелАЗ"), Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 4 мяча.-0-