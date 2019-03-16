16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" стали последними полуфиналистами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня витебчане одержали волевую гостевую викторию над представителем первой лиги национального чемпионата гомельским "Локомотивом" со счетом 2:1. Неделю назад "Витебск" у себя дома выиграл 1:0.
Ранее в полуфинал пробились футболисты минского "Динамо", "Ислочи" (Минский район) и солигорского "Шахтера".
Жеребьевка полуфинальной стадии Кубка страны состоится в понедельник, 18 марта.-0-
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