Футболисты "Витебска" сыграли вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Витебска" сыграли вничью с солигорским "Шахтером" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча в Витебске прошла с небольшим преимуществом гостей, но в итоге была зафиксирована ничья - 0:0.
Также сегодня "Смолевичи" встретятся с борисовским БАТЭ, а в Бресте местное "Динамо" сыграет с одноклубниками из Минска.
Результаты остальных игр 8-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0, "Слуцк" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:2, "Городея" - "Минск" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Рух" (Брест) - 2:4, "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск) - 2:1.
Турнирное положение сейчас таково: "Слуцк" - 16 очков, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" - по 15, БАТЭ - 13, "Рух" и "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея" и "Славия" - по 11, "Динамо" (Брест) и "Минск" - по 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.
Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-