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12 декабря 2021, 16:16

Футболисты "Зенита" и "Динамо" сыграли вничью на чемпионате России

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два фаворита футбольного чемпионата России питерский "Зенит" и московское "Динамо" сыграли вничью 1:1 в центральном поединке 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Москве действующие чемпионы вышли вперед на 34-й минуте после точного удара Клаудиньо, а на 74-й минуте встречи Дмитрий Скопинцев восстановил равновесие в счете. Таким образом, "Зенит" сохранил свое преимущество над "Динамо" в два очка.

Позже московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе встретится у себя дома с футболистами "Уфы". "Краснодар" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе примет на своем поле "Нижний Новгород". В Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с гостями из "Химок".

В стартовом матче 18-го тура московский ЦСКА обыграл у себя дома тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Заболотный - на 33-й минуте он забил свой первый мяч, а на 75-й минуте игры отличился во второй раз, реализовав пенальти. С таким же результатом футболисты "Крыльев Советов" победили в Самаре казанский "Рубин". Оба мяча были забиты во втором тайме - на 62-й минуте счет открыл Иван Сергеев, а незадолго до финального свистка отличился Сергей Пиняев. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа остался в запасе.

"Ростов" у себя дома неожиданно крупно проиграл "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:4. Все мячи были забиты до перерыва. Ворота хозяев дважды поразил Рамазан Гаджимурадов, по одному голу забили Арсен Адамов и Эрик Бикфалви, ростовчане смогли ответить лишь голом Дмитрия Полоза с пенальти.

Завтра в последнем матче этого тура футболисты "Сочи" сыграют на своей арене с московским "Спартаком".

Положение в лидирующей группе российского чемпионата сейчас таково: "Зенит" - 38 очков, "Динамо" - 36, ЦСКА - 30, "Краснодар", "Сочи" - по 28. Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, 16 баллов имеет "Уфа". Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-

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