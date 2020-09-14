Футболисты "Зенита" победили "Арсенал" в чемпионате России

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" победили тульский "Арсенал" со счетом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи в Санкт-Петербурге действующие чемпионы России дважды поразили ворота туляков. На 25-й минуте счет открыл Андрей Мостовой, а через шесть минут отличился один из лидеров зенитовцев Артем Дзюба. После перерыва белорусский полузащитник гостей Юрий Ковалев сократил разрыв, а незадолго до окончания встречи Магомед Оздоев установил окончательный результат - 3:1. Юрий Ковалев провел на поле все игровое время, а еще один белорусский полузащитник "Арсенала" Валерий Громыко был заменен на 57-й минуте игры. Благодаря этой победе "Зенит" вышел на 1-е место в турнирной таблице.

В заключительном поединке сегодняшнего игрового дня футболисты "Ростова" принимают на своей арене московский "Локомотив", в котором выступает белорусский нападающий Виталий Лисакович.

Ранее футболисты московского ЦСКА под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко в столичном дерби одержали волевую викторию над "Спартаком" с результатом 3:1. С таким же результатом "Урал" переиграл в Екатеринбурге гостей из подмосковных "Химок". Белорусский защитник уральского клуба Николай Золотов провел весь матч, а новобранец "Химок" белорусский форвард Николай Сигневич вышел на замену на 63-й минуте встречи.

В Саранске футболисты "Тамбова" победили "Уфу" со счетом 2:0. Еще две игры завершились с минимальным преимуществом гостей - 1:0: В Москве казанский "Рубин" одолел "Динамо", а в Грозном футболисты "Сочи" оказались сильнее местного "Ахмата".

Матч волгоградского "Ротора", который тренирует белорус Александр Хацкевич, и "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, отменен.

Турнирное положение в российской премьер-лиге: "Зенит" - 16 очков (7 матчей), "Сочи" - 15 (7), "Спартак" - 14 (7), ЦСКА - 13 (7), "Динамо" - 11 (7), "Рубин" - 11 (7), "Ахмат" - 10 (7), "Ростов" - 10 (6), "Урал" - 9 (7), "Локомотив" - 8 (6), "Краснодар" - 8 (6), "Тамбов" - 7 (7), "Арсенал" - 5 (7), "Уфа" - 5 (7), "Химки" - 3 (7), "Ротор" - 2 (6).-0-