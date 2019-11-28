Футболисты "Зенита" победили "Лион" в матче Лиги чемпионов

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" обыграли французский "Лион" в домашнем матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В концовке первой половины игры в Санкт-Петербурге счет открыл лидер хозяев Артем Дзюба, а незадолго до окончания встречи Магомед Оздоев установил окончательный результат - 2:0 в пользу "Зенита". В другом поединке 5-го тура группы G ее лидер немецкий "Лейпциг" на своем поле сыграл вничью с португальской "Бенфикой" из Лиссабона - 2:2 и обеспечил себе выход в 1/8 финала. Положение команд после 5 туров: "Лейпциг" - 10 очков, "Зенит" - 7, "Лион" - 7, "Бенфика" - 4.

Результаты игр предпоследнего тура в других группах:

А - "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1, "Реал" (Мадрид, Испания) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 2:2. Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 13, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2.

В - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:6, "Тоттенхэм"(Лондон, Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 4:2. Турнирное положение: "Бавария" - 15, "Тоттенхэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

С: "Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) - 1:1, "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:0. Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 11, "Шахтер" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.

D: "Локомотив" (Москва, Россия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 0:2, "Ювентус" (Турин, Италмя) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:0. Турнирное положение: "Ювентус" - 13, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.

Е - "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 1:1, "Генк" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия) - 1:4. Турнирное положение: "Ливерпуль" - 10, "Наполи" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

F - "Барселона" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 3:1, "Славия" (Прага, Чехия) - "Интер" (Милан, Италия) - 1:3. Турнирное положение: "Барселона" - 11, "Боруссия" - 7, "Интер" - 7, "Славия" - 2.

Н - "Валенсия" (Испания) - "Челси" (Лондон, Англия) - 2:2, "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 0:2. Турнирное положение: "Аякс" - 10, "Челси" - 8, "Валенсия" - 8, "Лилль" - 1.

Досрочно, за тур до финиша группового этапа путевки 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Барселона" и "Лейпциг".

В плей-офф ЛЧ выходят по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-