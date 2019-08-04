Футболисты "Зенита" потеряли первые очки в чемпионате России

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата России питерский "Зенит" потерял первые очки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех подряд викторий зенитовцы сыграли вничью - 1:1 в Санкт-Петербурге с "Краснодаром", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Гости вышли вперед на 80-й минуте, когда бразильский защитник "Зенита" Сантос Дуглас отправил мяч в свои ворота. Хозяева сумели спасти игру только на 3-й компенсированной минуте второго тайма благодаря голу Артема Дзюбы.

Идущий вторым "Ростов" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Уралом" - 2:2. Белорусский защитник хозяев Денис Поляков в этой встрече не участвовал. Третье поражение подряд потерпели самарские "Крылья Советов", уступившие на своем поле московскому "Локомотиву" со счетом 1:2. В столичном дерби "Спартак" и "Динамо" разошлись миром - 0:0.

Сегодня московский ЦСКА во главе с белорусским тренером Виктором Гончаренко сыграет в Казани с "Рубином", футболисты "Тамбова" в Саранске встретятся с тульским "Арсеналом", "Сочи" у себя дома примет гостей из "Уфы". Завершится 4-й тур российского первенства 5 августа в Грозном встречей "Ахмата" и "Оренбурга", за который выступает белорусский защитник Михаил Сиваков.

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Зенит" - 10 очков (4 матча), "Ростов" - 8 (4), "Краснодар" - 7 (4), "Урал" - 7 (4), "Рубин" - 7 (3), "Локомотив" - 7 (4), ЦСКА - 6 (3). Внизу турнирной таблицы, не набрав ни одного балла, находятся "Сочи" и "Оренбург".-0-