Футболисты "Зенита" разгромили "Динамо" в чемпионате России

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" разгромили московское "Динамо" в стартовом поединке 13-го тура чемпионата России и закрепились на первом месте в турнирной таблице премьер-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале домашней игры с одним из своих главных конкурентов зенитовцев вывел вперед Клаудиньо, а вскоре после перерыва Даниил Фомин с пенальти восстановил паритет. После этого мячи забивали только хозяева - Вендел, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий - 4:1. После этой виктории "Зенит" набрал 28 очков, в активе московских клубов "Динамо" и ЦСКА по 23 зачетных балла. "Краснодар", "Локомотив" и "Сочи" имеют по 21 очку.

Завтра "Краснодар" под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своей арене гостей самарских "Крыльев Советов", за которые выступает белорусский защитник Дмитрий Прищепа. Московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе сыграют на выезде против "Нижнего Новгорода". Казанский "Рубин" у себя дома встретится с ЦСКА, а в Москве футболисты "Спартака" будут соперничать с "Ростовом".

Остальные игры 13-го тура российского первенства состоятся 31 октября: "Уфа" - "Ахмат" (Грозный), "Арсенал" (Тула) - "Сочи", "Химки" - "Урал" (Екатеринбург).-0-