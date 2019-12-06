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06 декабря 2019, 21:34

Футболисты "Зенита" разгромили московское "Динамо" и ушли лидерами на перерыв в чемпионате России

Во время матча "Зенит" - "Динамо". Фото ФК "Динамо" (Москва)
Во время матча "Зенит" - "Динамо". Фото ФК "Динамо" (Москва)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" стали победителями первой части чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Санкт-Петербурге в последнем матче перед зимним перерывом с московским "Динамо" зенитовцы вышли вперед на 6-й минуте после точного удара Сердара Азмуна. До перерыва хозяева отличились еще дважды - на 35-й минуте результат удвоил Бранислав Иванович, а в компенсированное время первого тайма Артем Дзюба забил третий гол в ворота динамовцев. Во второй половине игры счет не изменился.

Фото ФК "Динамо" (Москва)
Фото ФК "Динамо" (Москва)

Еще один фаворит чемпионата России московский "Локомотив" сегодня играл в Туле с местным "Арсеналом" и неожиданно крупно уступил - 0:4. Все мячи были забиты во втором тайме - на 48-й минуте Игорь Горбатенко поразил ворота москвичей, затем Евгений Луценко оформил голевой дубль, а потом Горан Чаушич подвел итог разгрому.

Фото ФК "Локомотив"
Фото ФК "Локомотив"

Центральным поединком завтрашнего игрового дня футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем примут у себя дома московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. Также завтра один из аутсайдеров российского первенства "Тамбов" сыграет в Саранске с "Оренбургом", в котором играют белорусы - голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. В Грозном местный "Ахмат" примет гостей из "Уфы".

Заключительные встречи 19-го тура состоятся 8 декабря: "Спартак" (Москва) -"Ростов", "Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург), "Сочи" - "Рубин" (Казань).

Положение в лидирующей группе российского первенства сейчас таково: "Зенит" - 45 очков (19 матчей), "Локомотив" - 34 (19), "Краснодар" - 34 (18), ЦСКА - 33 (18) "Ростов" - 31 (18). Внизу таблицы "Сочи", у которого 14 очков, по 18 баллов набрали "Тамбов", "Рубин" и "Крылья Советов".-0-

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