Футболисты "Зенита" сыграют с "Бенфикой" на финише группового этапа Лиги чемпионов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в четырех группах футбольной Лиги чемпионов состоятся матчи заключительного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе G футболисты "Зенита" из Санкт-Петербурга встретятся в Лиссабоне с португальской "Бенфикой". В другом поединке 6-го тура немецкий "Лейпциг", уже обеспечивший себе выход в 1/8 финала, сыграет в гостях у французского "Лиона". Положение команд после пяти игровых дней: "Лейпциг" - 10 очков, "Зенит" - 7, "Лион" - 7, "Бенфика" - 4.

Действующий победитель ЛЧ английский "Ливерпуль", выступающий в квартете Е, сегодня сыграет на выезде с австрийским "Зальцбургом". Итальянский "Наполи" примет на своем поле аутсайдера бельгийский "Генк". Турнирное положение: "Ливерпуль" - 10, "Наполи" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1.

В группе F испанская "Барселона" встретится в Милане с итальянским "Интером". Немецкая "Боруссия" в Дортмунде примет чешскую "Славию" из Праги. Турнирное положение: "Барселона" - 11, "Боруссия" - 7, "Интер" - 7, "Славия" - 2.

В квартете Н голландский "Аякс" сыграет в Амстердаме с испанской "Валенсией", а английский "Челси" в Лондоне встретится с французским "Лиллем". Турнирное положение: "Аякс" - 10, "Челси" - 8, "Валенсия" - 8, "Лилль" - 1.

В остальных группах (А, В, С, D) поединки заключительного тура состоятся 11 декабря.

А: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Мадрид, Испания). Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 13 очков, "Реал" - 8, "Брюгге" - 3, "Галатасарай" - 2.

В: "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия). Турнирное положение: "Бавария" - 15, "Тоттенхэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1.

С: "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Аталанта" (Бергамо, Италия). Турнирное положение: "Манчестер Сити" - 11, "Шахтер" - 6, "Динамо" - 5, "Аталанта" - 4.

D: "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия), "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Ювентус" (Турин, Италия). Турнирное положение: "Ювентус" - 13, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3.

Бомбардирскую гонку Лиги чемпионов возглавляет польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, забивший 10 мячей.

За тур до финиша группового этапа путевки 1/8 финала ЛЧ завоевали "Бавария", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен", "Реал", "Барселона" и "Лейпциг".

В плей-офф Лиги чемпионов выходят по две лучшие команды из восьми групп, а клубы, которые финишируют третьими, продолжат еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы.-0-