Футболисты "Зенита" сыграют с "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты питерского "Зенита" сыграют с испанским "Бетисом" в стыковых матчах Лиги Европы. Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый поединок чемпионы России проведут 17 февраля 2022 года в Санкт-Петербурге, ответный матч состоится 24 февраля в Севилье. Футболисты "Зенита" заняли 3-е место в группе Н Лиги чемпионов, а их соперники стали вторыми в квартете G Лиги Европы. Чемпион Молдовы тираспольский "Шериф" 17 февраля примет на своем поле португальскую "Брагу", а 24 февраля сыграет в гостях. "Шериф", который тренирует бывший наставник солигорского "Шахтера" украинский специалист Юрий Вернидуб, стал третьим в группе D чемпионской Лиги, футболисты "Браги" оказались вторыми в квартете F Лиги Европы.

Победители двухматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала, где встретятся с лучшими командами группового этапа Лиги конференций, а проигравшие завершат еврокубковый сезон.

Еще один российский представитель в этом турнире московский "Спартак" стартует в плей-офф с 1/8 финала, там его оппонентом будет один из победителей стыковых встреч.-0-