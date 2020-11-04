Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Лацио" в Лиге чемпионов

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" сыграли вничью с римским "Лацио" в домашнем матче Лиги чемпионов - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений подряд чемпионы России очень хотели победить и вышли вперед на 32-й минуте после точного удара Александра Ерохина. Однако удержать победный результат зенитовцам не удалось - на 82-й минуте игры Фелипе Кайседо сравнял счет. В другом поединке третьего тура предварительной группы F бельгийский "Брюгге" примет на своем поле немецкую "Боруссию" из Дортмунда.

Лидер квартета H английский "Манчестер Юнайтед" неожиданно уступил на выезде турецкому "Истанбулу" - 1:2. Позже немецкий "Лейпциг" сыграет у себя дома с французским клубом "Пари Сен-Жермен".

Также сегодня состоятся матчи еще в двух группах:

Е - "Севилья" (Испания) - "Краснодар" (Россия), "Челси" (Лондон, Англия) - "Ренн" (Франция).

G - "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Киев, Украина), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Ювентус" (Турин, Италия).

Результаты матчей 3-го тура в остальных группах чемпионской Лиги:

А - "Локомотив" (Москва, Россия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:1, "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 2:6. Положение команд после трех игровых дней: "Бавария" - 9 очков, "Атлетико" - 4, "Локомотив" - 2, "Зальцбург" - 1.

В - "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - 0:6, "Реал" (Мадрид, Испания) - "Интер" (Милан, Италия) - 3:2. Положение команд: "Боруссия" - 5, "Шахтер" - 4, "Реал" - 4, "Интер" - 2.

С - "Манчестер Сити" (Англия) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - 3:0, "Порту" (Португалия) - "Марсель" (Франция) - 3:0. Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Порту" - 6, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

D - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:5, "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - 1:2. Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 4, "Аталанта" - 4, "Мидтьюллан" - 0.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 24-25 ноября.-0-