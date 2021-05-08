Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Уфой" в чемпионате России

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы России футболисты питерского "Зенита" сыграли вничью 0:0 с "Уфой" в предпоследнем туре премьер-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для зенитовцев результат сегодняшней выездной игры не имел никакого значения - в прошлом туре они досрочно обеспечили себе третье подряд золото российского первенства. Тем не менее подопечные Сергея Семака сегодня стремились к победе, но в итоге разошлись миром с одним из аутсайдеров турнира. В самой концовке первого тайма гости могли выйти вперед, но лучший бомбардир российского чемпионата Сердар Азмун не реализовал пенальти. В его активе осталось 19 забитых мячей.

Также сегодня состоятся еще три поединка 29-го тура. Идущий третьим московский "Локомотив" с белорусским форвардом Виталием Лисаковичем в составе соперничает со столичным "Динамо". Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграют в гостях с его бывшей командой московским ЦСКА. Тульский "Арсенал", за который выступают белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко, встречается у себя дома с казанским "Рубином". Завершится этот тур 9 мая. В Екатеринбурге местный "Урал" примет "Ростов" с белорусским защитником Александром Павловцом в составе. Московский "Спартак" на своей арене сыграет с "Химками".

Вчера грозненский "Ахмат" с результатом 3:1 победил на своей арене покидающий элитный дивизион "Тамбов". Белорусский защитник гостей Дмитрий Герман отыграл весь матч. Волгоградский "Ротор", который ведет борьбу за право остаться в премьер-лиге, уступил в гостях футболистам "Сочи" со счетом 1:2. Белорусские полузащитники волгоградского клуба Иван Маевский и Владимир Медведь на поле не выходили.

Положение в лидирующей группе российского первенства: "Зенит" - 62 очка, "Спартак" - 53, "Локомотив" - 52, "Сочи" - 52, "Рубин" - 49, "Сочи" - 49, ЦСКА - 47. Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, у футболистов "Ротора" 21 балл, в активе "Уфы" 22 очка, "Арсенал" имеет 23 очка.-0-