Футбольная Сборная Беларуси опустилась на 81-е место в рейтинге ФИФА

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 81-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). По сравнению с предыдущим списком, который был обнародован 7 февраля, команда Игоря Криушенко опустилась на 3 позиции, имея сейчас 1301 балл, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедшее время белорусские футболисты потерпели два гостевых поражения на старте отборочного турнира чемпионата Европы: от Нидерландов - 0:4 и Северной Ирландии - 1:2. Голландцы занимают сейчас 16-е место (1554 балла), североирландцы находятся на 33-й позиции (1481). Остальные оппоненты белорусов по группе С занимают такие места: 13 - Германия (1570), 96 - Эстония (1240). Два следующих матча квалификации Евро-2020 сборная Беларуси проведет на поле "Борисов-Арены": 8 июня против команды Германии и 11 июня против Северной Ирландии.

Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1737 баллов,

2. Франция - 1734,

3. Бразилия - 1676,

4. Англия - 1647,

5. Хорватия - 1621,

6. Уругвай - 1613,

7. Португалия - 1607,

8. Швейцария - 1604,

9. Испания - 1601,

10. Дания - 1586.

Из стран бывшего Советского Союза выше всех находится Украина, у которой 27-е место, хозяин ЧМ-2018 Россия занимает 46-ю позицию.

Следующий рейтинг ФИФА будет обнародован 14 июня.-0-