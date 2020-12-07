Футбольная сборная Беларуси попала в четвертую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2022

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного турнира футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная Беларуси попала в четвертую по рангу корзину вместе с командами Боснии и Герцеговины, Грузии, Люксембурга, Словении, Черногории, Северной Македонии, Израиля, Болгарии и Албании. Соперниками этих сборных в квалификации станут представители остальных корзин:

1 - Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Португалия, Дания, Нидерланды, Германия, Хорватия.

2 - Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Словакия, Румыния, Турция.

3 - Венгрия, Чехия, Норвегия, Шотландия, Исландия, Финляндия, Ирландия, Северная Ирландия, Греция, Россия.

5 - Литва, Латвия, Эстония, Армения, Кипр, Фарерские острова, Андорра, Казахстан, Косово, Азербайджан.

6 - Лихтенштейн, Сан-Марино, Гибралтар, Мальта, Молдова.

Европейские сборные будут разделены на десять групп: пять по шесть команд и пять - по пять. Напрямую в финальную стадию мирового первенства выйдут победители десяти групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. Решающий поединок за чемпионский титул намечено провести на поле Национального стадиона в Лусаиле. На предыдущем чемпионате мира золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0. Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.-0-