Футбольная сборная Беларуси примет команду Литвы в матче Лиги наций

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут предпоследний матч группового этапа Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятом туре соревнований 4-й группы третьего по рангу дивизиона - лиге С, белорусы примут на поле минского стадиона "Динамо" команду Литвы (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Судить эту встречу будет бригада английских арбитров, которую возглавит Крис Кавана. Его ассистенты - Дэн Кук и Ли Беттс, резервный рефери - Дэвид Кут.

Встреча первого круга в литовской столице завершилась вничью - 2:2.

В минувшую среду подопечные Михаила Мархеля проиграли в гостевом товарищеском матче команде Румынии (3:5), а литовцы победили в Вильнюсе футболистов Фарерских островов (2:1).

Во втором сегодняшнем матче этого квартета футболисты Албании в Тиране встретятся с гостями из Казахстана.

Турнирное положение после четырех игровых дней: Беларусь - 7, Литва - 5, Албания - 5, Казахстан - 4.-0-