Футбольная сборная Беларуси проведет гостевой спарринг с румынами

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут гостевой товарищеский матч с командой Румынии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Встреча состоится 11 ноября на поле стадиона "Илле Оана" в Бухаресте. Для подопечных Михаила Мархеля предстоящий спарринг с румынами станет проверкой сил перед заключительными матчами группового этапа Лиги наций УЕФА.

Белорусские футболисты 15 ноября примут в Минске сборную Литвы, а 18 ноября завершат турнир выездной встречей с албанцами.-0-