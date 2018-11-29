Сборная Беларуси поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 76-е место в обнародованном сегодня ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
За прошедший месяц подопечные Игоря Криушенко успешно провели два поединка в Лиге наций, победив на выезде команды Люксембурга и Сан-Марино с одинаковым счетом 2:0. Месяц назад белорусы занимали 78-е место в рейтинге ФИФА.
В группе лидеров изменений не произошло - впереди Бельгия, вторая позиция у Франции, третье место занимает Бразилия, четвертой идет Хорватия, Англия замыкает первую пятерку.-0-
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