Сборная Беларуси поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси перед началом матча в Сан-Марино. Фото АБФФ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 76-е место в обнародованном сегодня ноябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За прошедший месяц подопечные Игоря Криушенко успешно провели два поединка в Лиге наций, победив на выезде команды Люксембурга и Сан-Марино с одинаковым счетом 2:0. Месяц назад белорусы занимали 78-е место в рейтинге ФИФА.

В группе лидеров изменений не произошло - впереди Бельгия, вторая позиция у Франции, третье место занимает Бразилия, четвертой идет Хорватия, Англия замыкает первую пятерку.-0-