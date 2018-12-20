Футбольная сборная Беларуси завершает год на 76-м месте рейтинга ФИФА

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 76-е место в декабрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
За прошедший месяц белорусские футболисты матчей не проводили и остались на прежней позиции, имея в своем активе 1317 очков. В ноябре подопечные Игоря Криушенко завершили сезон двумя выездными победами в групповом этапе Лиги наций - над Люксембургом (2:0) и Сан-Марино (2:0).
Последний в 2018 году рейтинг ФИФА возглавляет бронзовый призер чемпионата мира сборная Бельгии, чемпион планеты команда Франции - на второй позиции, третье место - у бразильцев, вице-чемпионы мира хорваты - на 4-й строке.
Топ-10 декабрьского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1727 очков,
2. Франция - 1726,
3. Бразилия - 1676,
4. Хорватия - 1634,
5. Англия - 1631,
6. Португалия - 1614,
7. Уругвай - 1609,
8. Швейцария - 1599,
9. Испания - 1591,
10. Дания - 1589.
Из стран бывшего Советского Союза выше всех находится Украина, у которой 28-е место, хозяин ЧМ-2018 Россия занимает 48-ю позицию.
Следующий рейтинг ФИФА обнародует 7 февраля 2019 года.-0-
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