Футбольная сборная Беларуси завершит сезон матчем в Черногории

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут последний матч сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Мархеля в Подгорице встретятся в товарищеском поединке с командой Черногории. Обе команды уже завершили отборочный турнир Евро-2020, не сумев напрямую попасть в финальную часть. Правда, белорусы еще имеют шансы пробиться на континентальное первенство через матчи плей-офф Лиги наций, которые состоятся весной 2020 года.

Перед сегодняшней встречей белорусы проиграли в гостях команде Германии (0:4), а черногорцы также на выезде крупно уступили Англии (0:7).

Ранее сборные Беларуси и Черногории провели между собой 3 товарищеских матча. Черногорские футболисты одержали одну победу, два спарринга завершились вничью.

В октябрьском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 86-е место, Черногория находится на 61-й позиции.-0-