Футбольные чемпионаты в первой и второй лигах стартуют во второй половине апреля

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен календарь футбольного чемпионата во втором по рангу дивизионе - первой лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом туре, матчи которого намечено провести 17 и 18 апреля, встретятся "Гомель" - "Нафтан" (Новополоцк), "Локомотив" (Гомель) - "Химик" (Светлогорск), "Крумкачы" (Минск) - "Гранит" (Микашевичи), "Арсенал" (Дзержинск) - "Ошмяны", "Речицадрев" - "Сморгонь", "Волна" (Пинск) - "Слоним-2017", "Орша" - "Лида".

По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях, который должен завершиться 14 ноября, две лучшие команды получат путевки в высшую лиги, а третья проведет переходные поединки с клубом, который финиширует на 14-м месте в элитном дивизионе.

В третьем дивизионе белорусского первенства - второй лиге - 18 апреля на старт выйдут 22 команды. На первом этапе они разделены на две группы: А - "Барановичи", "Динамо-1960" (Брест), "Ивацевичи", "Кронон" (Столбцы), БГУ (Минск), "ДЮСШ-3-Стэнлес" (Пинск), "Молодечно-2018", "Чайка" (Зельва), "Першы рэгiён" (Малорита), "Островец", "Мелиоратор" (Житковичи).

В - "Днепр" (Могилев), "Осиповичи", "СМИавтотранс" (Смолевичи), "Виктория" (Марьина Горка), "Полоцк-2019", "Бумпром" (Гомель), "Жлобин", "Шахтер" (Петриков), "Энергетик-БГАТУ" (Минск), "Днепр" (Рогачев), "Горки".

Участники проведут двухкруговой турнир, после которого по три лучшие клуба выйдут в финальный этап, по итогам которого две команды поднимутся рангом выше, а команда, занявшая 3-е место, проведет стыковые матчи с 14-м клубом первой лиги. Турнир завершится в середине ноября.-0-