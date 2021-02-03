Футбольные сборные Беларуси и Казахстана сыграют в розыгрыше Кубка развития

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня продолжатся матчи 17-го розыгрыша Кубка развития, в котором принимают участие юношеские футбольные сборные четырех стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская команда (U-17) встретится со сверстниками из Казахстана. Оба соперника неудачно провели свои поединки первого тура - подопечные Александра Юревича уступили команде Молдовы со счетом 1:3, а казахстанские футболисты потерпели крупное поражение от сборной Таджикистана - 1:7. В другом сегодняшнем матче сыграют команды Молдовы и Таджикистана.

В последний день соревнований 6 февраля белорусы встретятся с таджиками, а казахстанская сборная будет соперничать с молдаванами.

В прошлые годы юношеская сборная Беларуси четырежды становилась обладателем Кубка развития (2006, 2007, 2019, 2020), а также четыре раза уступала в финальных матчах (2005, 2008, 2014, 2016). Больше всего трофеев у российских футболистов, которые пять раз побеждали в белорусской столице (2008, 2010, 2014, 2015, 2017). Четыре триумфа у команды Украины (2009, 2012, 2016, 2018), дважды лучшей становилась Бельгия (2011, 2013), а в самом первом турнире, состоявшемся в 2005 году, не было равных команде Сербии и Черногории.-0-