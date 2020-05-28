Футбольный чемпионат Англии может возобновиться 17 июня, Италии - 20 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) дали предварительное согласие продолжить прерванный из-за пандемии сезон с 17 июня. Такая информация размещена на официальном сайте АПЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футбольный сезон в Англии возобновится при условии соблюдения всех мер безопасности, матчи будут проходить без зрителей.

"Сегодня мы предварительно договорились возобновить работу премьер-лиги 17 июня. Но эта дата не может быть подтверждена до тех пор, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности, поскольку здоровье и благополучие всех участников встреч является нашим приоритетом. К сожалению, матчи должны будут проходить без болельщиков на стадионах", - сказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль", у которого 82 очка после 29 проведенных встреч. У ближайшего преследователя "Манчестер Сити" 57 баллов после 28 игр.

Чемпионат Италии, также остановленный в начале марта, должен возобновиться 20 июня. Такое решение было принято сегодня по итогам видеоконференции с участием руководства футбольной федерации Италии и серии А. Сейчас в итальянском чемпионате лидирует туринский "Ювентус", набравший 63 очка в 26 матчах, на один балл отстает римский "Лацио".-0-