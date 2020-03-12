Футбольный чемпионат Беларуси 2019 года стал рекордным по посещаемости

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по футболу 2019 года стал рекордным по посещаемости за последние девять лет. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов сегодня на отчетной конференции этой организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году средняя посещаемость матчей чемпионата страны среди команд высшей лиги составила 2,5 тыс. человек, что на 21% больше, чем в 2018 году, уточнил Владимир Базанов.

Он отметил, что АБФФ и футбольные клубы намерены и в дальнейшем работать со зрителями, чтобы привлечь на трибуны как можно больше болельщиков.

Очередной, 30-й по счету чемпионат Беларуси стартует 19 марта, а завершится в начале декабря. В высшей лиге, как и прежде, выступят 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях.-0-