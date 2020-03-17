Футбольный чемпионат Беларуси стартует в стандартном режиме

Новости темы "Распространение коронавируса"
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт 30-го чемпионата Беларуси по футболу не будет отложен из-за распространения коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Матчи первого тура юбилейного национального первенства состоятся 19-22 марта и пройдут в стандартном режиме. Такое решение приняло сегодня руководство АБФФ по итогам видеоконференции и консультаций с участием УЕФА, посвященых проблеме распространения COVID-19. Ассоциация отслеживает эпидемиологическую ситуацию и при необходимости примет необходимые меры предосторожности.
В высшей лиге чемпионата Беларуси выступят 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях.-0-