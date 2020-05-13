Футбольный чемпионат Чехии возобновится 23 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за немецкой бундеслигой, очередные матчи которой пройдут 16 мая, вскоре возобновится и футбольный чемпионат Чехии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Руководство чешской профессиональной лиги приняло решение возобновить национальный чемпионат 23 мая матчем между "Теплице" и "Слованом" (Либерец). После 24 туров лидирует пражская "Славия", набравшая 58 очков, у "Виктории" (Пльзень) 50 баллов, третьим идет "Яблонец", у которого 40 очков. Оставшиеся встречи чешского первенства пройдут без зрителей, турнир планируется завершить в июле.

В Австрии футбольный сезон возобновится 30 мая финальным поединком за Кубок страны между "Зальцбургом" и "Лустенау". Затем планируется продолжить и национальный чемпионат. Турнирную таблицу австрийского первенства возглавляет ЛАСК из Линца - 27 очков, на второй позиции "Зальцбург" - 24, третье место занимает венский "Рапид" - 20.

На 4 июня намечен рестарт чемпионата Португалии, причем для проведения матчей будет выбрано всего шесть-семь стадионов. После 24 туров лидирует "Порту" - 60 очков, на балл меньше у лиссабонской "Бенфики", третьей идет "Брага", у которой 46 очков.

Что касается других чемпионатов стран Старого Света, то в Англии, Испании и Турции они могут возобновиться 12 июня. В Бельгии, Нидерландах и Франции первенства решено не доигрывать. В пятницу, 15 мая, исполком Российского футбольного союза в формате видеоконференции рассмотрит варианты дальнейших действий в связи с распространением коронавируса. Чемпионат России был прерван 16 марта после матчей 22-го тура.-0-