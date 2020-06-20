Футбольный чемпионат Италии возобновится отложенными матчами 25-го тура

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последним из ведущих футбольных чемпионатов стран Старого Света возобновится чемпионат Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в серии А пройдут перенесенные встречи 25-го тура: "Торино" - "Парма", "Верона" - "Кальяри". Еще два отложенных поединка состоятся 21 июня - "Аталанта" (Бергамо) - "Сассуоло" и "Интер" (Милан) - "Сампдория" (Генуя). Встречи 27-го тура пройдут 22-24 июня. Сейчас в итальянском чемпионате лидирует туринский "Ювентус", набравший 63 очка в 26 проведенных матчах, на один балл отстает римский "Лацио", третьим идет "Интер", у которого 54 очка после 25 сыгранных матчей.
Футбольный сезон в Италии возобновился кубковыми встречами. В решающем поединке за Кубок страны футболисты "Наполи" одолели "Ювентус" в серии послематчевых пенальти - 4:2 (основное время - 0:0).
Первым из европейских топ-чемпионатов 16 мая возобновился турнир в Германии. Там свое восьмое золото подряд и 30-е в истории досрочно завоевали футболисты мюнхенской "Баварии".
В Испании рестарт состоялся 11 июня, здесь лидирует "Барселона" - 65 очков (30 матчей), на второй позиции мадридский "Реал" - 62 (29), третье место занимает "Севилья" - 52 (30).
Матчи чемпионата Англии возобновились 17 июня. После 29 туров таблицу уверенно возглавляет "Ливерпуль", которого 82 очка, "Манчестер Сити" отстает на 22 балла, третьим идет "Лестер", набравший 53 очка. Для завоевания своего 19-го чемпионского титула "Ливерпулю" нужно набрать всего шесть очков в девяти оставшихся поединках.-0-