Футбольный чемпионат Португалии возобновится 3 июня

Во время матча "Спортинг" - "Порто". Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальская футбольная лига объявила о возобновлении национального чемпионата с 3 июня, который был прерван в начале марта в связи с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первых поединках 25-го тура лидер первенства "Порту" сыграет с "Фамаликаном", а один из аутсайдеров турнира "Портимоненси" встретится с "Жил Висенте". После 24 туров лидирует "Порту" - 60 очков, на балл меньше у лиссабонской "Бенфики", третьей идет "Брага", у которой 46 очков.

Первым после коронавирусной паузы 16 мая возобновился чемпионат Германии. Сегодня национальные первенства продолжатся еще в двух странах. В Венгрии лидер чемпионата "Ференцварош", за который выступает белорусский форвард Николай Сигневич, примет на своем стадионе в Будапеште "Дебрецен". Венгерское первенство было остановлено в середине марта. После 23 игр у "Ференцвароша" 53 очка, вслед за которым идут "Фехервар" (50 очков) и "Мезекевешд" (45), проведшие на два матча больше.

Чемпионат Чехии продолжится сегодня матчем между "Теплице" и "Слованом" (Либерец). После 24 туров лидирует пражская "Славия", набравшая 58 очков, у "Виктории" (Пльзень) 50 баллов, третьим идет "Яблонец", у которого 40 очков.

В Польше рестарт национального первенства намечен на 29 мая. После 26 туров таблицу возглавляет варшавская "Легия", у которой 51 очко, на второй позиции "Пяст" из Гливице - 43 балла, по 42 очка набрали краковская "Краковия", вроцлавский "Шленск" и "Лех" из Познани.

Чемпионат Литвы, остановленный в начале марта после первого тура, также продолжится 29 мая. В стартовом матче вильнюсский "Жальгирис", который возглавил экс-наставник борисовского БАТЭ Алексей Бага, разгромил на своем поле "Паневежис" - 4:0.

В Австрии футбольный сезон возобновится 30 мая финальным поединком за Кубок страны между "Зальцбургом" и "Лустенау". Продолжение национального чемпионата намечено на 3 июня. Турнирную таблицу австрийского первенства возглавляет ЛАСК из Линца - 27 очков, на второй позиции "Зальцбург" - 24, третье место занимает венский "Рапид" - 20.

Чемпионат России, который был прерван 16 марта после матчей 22-го тура, продолжится 21 июня.

В Бельгии, Нидерландах, Франции, Шотландии и Кипре первенства решено не доигрывать.-0-