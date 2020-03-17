Футбольный чемпионат России приостановлен до 10 апреля

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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат России по футболу, в котором выступает немало белорусских игроков, приостановлен до 10 апреля. Такое решение принято сегодня на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
О том, когда возобновятся матчи первенства, клубы будут договариваться в начале апреля с учетом развития ситуации с коронавирусом.
В чемпионате России сыграно 22 тура из 30. Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Также на сегодняшнем собрании Сергей Прядкин был избран президентом РПЛ на новый пятилетний срок.-0-